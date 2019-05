மாவட்ட செய்திகள்

அனுமதியின்றி தயாரித்த பட்டாசுகள் வெடித்து சிதறியதில் சிறுமிகள் உள்பட 4 பேர் காயம் வீடுகள் எரிந்து நாசம் + "||" + Firecracks produced without permission were exploded 4 people were injured

