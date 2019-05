மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லை ரெயில் நிலையம் அருகில்ஓடும் கார் மீது மரக்கிளை முறிந்து விழுந்ததால் பரபரப்புடிரைவர் உள்பட 2 பேர் காயம் + "||" + Near Nellai Railway Station The wooden leg was broken on the running car

