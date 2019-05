மாவட்ட செய்திகள்

தங்கதமிழ்செல்வன் பேட்டி மூலம்“தி.மு.க.-அ.ம.மு.க. உறவு வெட்ட வெளிச்சமாகி உள்ளது”முதல்-அமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பேட்டி + "||" + Through the interview of goldenmel "Timukaamamuka The relationship is brightened "

தங்கதமிழ்செல்வன் பேட்டி மூலம்“தி.மு.க.-அ.ம.மு.க. உறவு வெட்ட வெளிச்சமாகி உள்ளது”முதல்-அமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பேட்டி