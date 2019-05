மாவட்ட செய்திகள்

மத்தூர் அருகேபட்டாளம்மன் கோவிலில் ஐம்பொன் சிலை திருட்டுமர்ம ஆசாமிகளுக்கு போலீசார் வலைவீச்சு + "||" + Near Mathur Aftay idol of the Pattanamman temple The police are searching for mystery people

மத்தூர் அருகேபட்டாளம்மன் கோவிலில் ஐம்பொன் சிலை திருட்டுமர்ம ஆசாமிகளுக்கு போலீசார் வலைவீச்சு