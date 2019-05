மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பூர் பகுதிகளில் அனுமதியின்றி செயல்பட்ட 15 பிரிண்டிங் நிறுவனங்களின் மின் இணைப்பு துண்டிப்பு; மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரிய அதிகாரிகள் நடவடிக்கை + "||" + Discontinuation of the printing companies operating without permission

திருப்பூர் பகுதிகளில் அனுமதியின்றி செயல்பட்ட 15 பிரிண்டிங் நிறுவனங்களின் மின் இணைப்பு துண்டிப்பு; மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரிய அதிகாரிகள் நடவடிக்கை