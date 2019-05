மாவட்ட செய்திகள்

அடிப்படை வசதியின்றி பக்தர்கள் அவதி, சதுரகிரி கோவிலில் இந்து சமய அறநிலையத்துறை ஆணையர் ஆய்வு + "||" + In the temple of Chaturagiri Hinduism The Endowment The study commissioner

அடிப்படை வசதியின்றி பக்தர்கள் அவதி, சதுரகிரி கோவிலில் இந்து சமய அறநிலையத்துறை ஆணையர் ஆய்வு