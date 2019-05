மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்தில் பரவலாக மழைதலைவாசல் அருகே பனை மரம் விழுந்து மாடு செத்தது + "||" + Distant rains in the district In the vicinity of the head, the palm tree fell and the cow died

மாவட்டத்தில் பரவலாக மழைதலைவாசல் அருகே பனை மரம் விழுந்து மாடு செத்தது