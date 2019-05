மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லையில்மரக்கிளை முறிந்து விழுந்து காயம் அடைந்த தொழிலாளி சாவு + "||" + Tirunelveli The tree was broken and fell The injured worker died

நெல்லையில்மரக்கிளை முறிந்து விழுந்து காயம் அடைந்த தொழிலாளி சாவு