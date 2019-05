மாவட்ட செய்திகள்

கூட்டணி ஆட்சிக்கு எந்த பிரச்சினையும் இல்லைகுமாரசாமியே முதல்-மந்திரியாக நீடிப்பார்மந்திரி எச்.டி.ரேவண்ணா பேட்டி + "||" + There is no problem for the coalition government Kumarasamy will be the first prime minister

கூட்டணி ஆட்சிக்கு எந்த பிரச்சினையும் இல்லைகுமாரசாமியே முதல்-மந்திரியாக நீடிப்பார்மந்திரி எச்.டி.ரேவண்ணா பேட்டி