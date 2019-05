மாவட்ட செய்திகள்

காகித உற்பத்திக்கான மூலப்பொருட்கள் தட்டுப்பாடு எதிரொலி:திருச்சியில் பாட நோட்டுகள் 15 சதவீதம் விலை அதிகரிப்பு + "||" + Erection of raw materials for paper production: Scrips in the Trichy range 15 per cent increase in price

காகித உற்பத்திக்கான மூலப்பொருட்கள் தட்டுப்பாடு எதிரொலி:திருச்சியில் பாட நோட்டுகள் 15 சதவீதம் விலை அதிகரிப்பு