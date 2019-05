மாவட்ட செய்திகள்

அரசு-தனியார் தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் சேர இணையதளம் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம்கலெக்டர் உமா மகேஸ்வரி தகவல் + "||" + You can apply for joining the Government-Private Vocational Training Center Collector Uma Maheswary Information

