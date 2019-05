மாவட்ட செய்திகள்

மனநோயின் ஒரு பகுதியாகதற்கொலை எண்ணம் தோன்றினால் மருந்து, மாத்திரைகள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்கலெக்டர் உமா மகேஸ்வரி தகவல் + "||" + As part of mental illness If suicidal intent appears, drug and pills should be taken Collector Uma Maheswary Information

