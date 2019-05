மாவட்ட செய்திகள்

கீரமங்கலம் அரசு பள்ளி மாணவிகள் உருவாக்கியநூலகத்திற்கு அறிவியல் இயக்கம் சார்பில் 200 புத்தகங்கள் + "||" + The Keeramangalam Government School Students 200 books on the scientific movement for the library

கீரமங்கலம் அரசு பள்ளி மாணவிகள் உருவாக்கியநூலகத்திற்கு அறிவியல் இயக்கம் சார்பில் 200 புத்தகங்கள்