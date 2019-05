மாவட்ட செய்திகள்

குடிநீர் வழங்கக் கோரி ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம் முற்றுகை + "||" + Demand to provide drinking water Siege of the Panchayat Union office

குடிநீர் வழங்கக் கோரி ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம் முற்றுகை