மாவட்ட செய்திகள்

தண்ணீரின்றி வறண்ட தேர்த்தங்கல் சரணாலயம் திரும்பி செல்ல முடியாமல் திகைக்கும் பறவைகள் + "||" + therthangal Sanctuary dry without water Failing birds can not go back

தண்ணீரின்றி வறண்ட தேர்த்தங்கல் சரணாலயம் திரும்பி செல்ல முடியாமல் திகைக்கும் பறவைகள்