மாவட்ட செய்திகள்

தேன்கனிக்கோட்டை அருகே2 சிறுமிகளை பாலியல் பலாத்காரம் செய்ய முயற்சிகல்லூரி மாணவர் உள்பட 2 பேருக்கு போலீஸ் வலைவீச்சு + "||" + Near Dhenkanikottai Trying to rape 2 young girls Police brigade for 2 people including college student

தேன்கனிக்கோட்டை அருகே2 சிறுமிகளை பாலியல் பலாத்காரம் செய்ய முயற்சிகல்லூரி மாணவர் உள்பட 2 பேருக்கு போலீஸ் வலைவீச்சு