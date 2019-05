மாவட்ட செய்திகள்

கீழ்பென்னாத்தூர் பேரூராட்சியில் குடிநீர் பிரச்சினையை தீர்க்க ரூ.24 லட்சத்தில் திட்டப்பணிகள் உதவி இயக்குனர் ஆய்வு + "||" + In the town of Debtanattur Rs 24 lakh projects to solve the drinking problem Assistant Director Research

கீழ்பென்னாத்தூர் பேரூராட்சியில் குடிநீர் பிரச்சினையை தீர்க்க ரூ.24 லட்சத்தில் திட்டப்பணிகள் உதவி இயக்குனர் ஆய்வு