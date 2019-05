மாவட்ட செய்திகள்

காரைக்காலில் கோலாமீன் சீசன் தொடங்கியது 16 மீன்கள் ரூ.100-க்கு விற்கப்படுகிறது + "||" + The kolam season began in Karaikal and 16 fish are sold for Rs.100

காரைக்காலில் கோலாமீன் சீசன் தொடங்கியது 16 மீன்கள் ரூ.100-க்கு விற்கப்படுகிறது