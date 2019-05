மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பூர்– ஊத்துக்குளி ரோட்டில் கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ள மேம்பாலப்பணிகளை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை + "||" + Tirupur- Udukuli Road Good work on the shelf Need to complete it quickly Social activists request

திருப்பூர்– ஊத்துக்குளி ரோட்டில் கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ள மேம்பாலப்பணிகளை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை