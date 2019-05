மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சையில் குப்பைகளை சேகரிக்க பேட்டரியில் இயங்கும் 30 வாகனங்கள் மாநகராட்சி சார்பில் வாங்கப்பட்டுள்ளது + "||" + 30 vehicles on battery operators have been purchased for procurement of garbage in Tanjore

