மாவட்ட செய்திகள்

சேலத்தில்வரத்து அதிகரிப்பால் பூக்கள் விலை குறைந்ததுகுண்டுமல்லி கிலோ ரூ.110-க்கு விற்பனை + "||" + In Salem With the increase in flowers, the price of flowers declined Bombs are sold for Rs.110 kg

