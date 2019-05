மாவட்ட செய்திகள்

காரங்காடு சுற்றுலா மையத்துக்கு வந்த ஒருநபர் சவாரி படகுகள்; சுற்றுலா பயணிகள் ஆர்வம் + "||" + A person who came to the Karangadu tourist center is riding boats Interested by tourists

காரங்காடு சுற்றுலா மையத்துக்கு வந்த ஒருநபர் சவாரி படகுகள்; சுற்றுலா பயணிகள் ஆர்வம்