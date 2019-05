மாவட்ட செய்திகள்

கோவை இருகூரில், மேம்பாலத்தில் நேருக்கு நேர் மோதிய லாரிகள் 80 அடி பள்ளத்தில் விழுந்தன - டிரைவர் பலி, இன்னொருவர் படுகாயம் + "||" + Faced with face-to-face in advance The trucks fell 80 feet in the ditch

கோவை இருகூரில், மேம்பாலத்தில் நேருக்கு நேர் மோதிய லாரிகள் 80 அடி பள்ளத்தில் விழுந்தன - டிரைவர் பலி, இன்னொருவர் படுகாயம்