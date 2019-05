மாவட்ட செய்திகள்

விருதுநகர் ராமமூர்த்தி ரோடு ரெயில்வே மேம்பாலத்தில் பஸ்கள் அனுமதிக்கப்படுவது எப்போது? நெடுஞ்சாலைத்துறையினர் நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தல் + "||" + Virudhunagar Ramamurthy Road Railway is in advanced period When buses are allowed? The highway officials are urging to take action

விருதுநகர் ராமமூர்த்தி ரோடு ரெயில்வே மேம்பாலத்தில் பஸ்கள் அனுமதிக்கப்படுவது எப்போது? நெடுஞ்சாலைத்துறையினர் நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தல்