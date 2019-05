மாவட்ட செய்திகள்

ஆண்டிப்பட்டி மார்க்கெட்டில், மல்லிகை பூ விலை வீழ்ச்சி - கிலோ ரூ.80-க்கு விற்பனை + "||" + the Andipatti market, Jasmine flower price fall-Selling at Rs.80 per kg

ஆண்டிப்பட்டி மார்க்கெட்டில், மல்லிகை பூ விலை வீழ்ச்சி - கிலோ ரூ.80-க்கு விற்பனை