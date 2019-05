மாவட்ட செய்திகள்

அனுமதிக்கப்பட்ட இடத்தை தாண்டி, ஆற்றில் மணல் அள்ளிய 20 மாட்டுவண்டிகள் பறிமுதல் + "||" + Beyond the permissible place, The sand in the river 20 cow carts seized

அனுமதிக்கப்பட்ட இடத்தை தாண்டி, ஆற்றில் மணல் அள்ளிய 20 மாட்டுவண்டிகள் பறிமுதல்