மாவட்ட செய்திகள்

மத்தியில் ஆட்சி அமைத்தாலும் பா.ஜனதாவால் மெஜாரிட்டியை நிரூபிக்க முடியாது சரத்பவார் சொல்கிறார் + "||" + If BJP Majority can not prove Sharad Pawar says

மத்தியில் ஆட்சி அமைத்தாலும் பா.ஜனதாவால் மெஜாரிட்டியை நிரூபிக்க முடியாது சரத்பவார் சொல்கிறார்