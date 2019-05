மாவட்ட செய்திகள்

கோலார் நகரசபையில் கலெக்டர் ‘திடீர்’ ஆய்வு குடிநீர் பிரச்சினையை சரியாக கையாளவில்லை என்றால் கடும் நடவடிக்கை + "||" + In the municipal Collector sudden inspection The problem of drinking water Heavy action

கோலார் நகரசபையில் கலெக்டர் ‘திடீர்’ ஆய்வு குடிநீர் பிரச்சினையை சரியாக கையாளவில்லை என்றால் கடும் நடவடிக்கை