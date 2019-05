மாவட்ட செய்திகள்

உயர்அழுத்த மின்கம்பி அறுந்ததால்75 வீடுகளில் மின்மீட்டர் எரிந்து நாசம்தொலைக்காட்சி பெட்டிகளும் சேதம் + "||" + Because the high-boosted wire creep Around 75 houses were destroyed by electricity TV sets and damages

உயர்அழுத்த மின்கம்பி அறுந்ததால்75 வீடுகளில் மின்மீட்டர் எரிந்து நாசம்தொலைக்காட்சி பெட்டிகளும் சேதம்