மாவட்ட செய்திகள்

பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்புடன்திருவதிகை வாக்குச்சாவடியில் மறுவாக்குப்பதிவு66.5 சதவீதம் ஓட்டுப்பதிவு + "||" + With heavy police protection Revival of the Thiruvithyam 66.5 percent turnover

பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்புடன்திருவதிகை வாக்குச்சாவடியில் மறுவாக்குப்பதிவு66.5 சதவீதம் ஓட்டுப்பதிவு