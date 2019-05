மாவட்ட செய்திகள்

அரவக்குறிச்சி தொகுதியில் 84.33 சதவீதம் வாக்குப்பதிவு கொளுத்தும் வெயிலிலும் ஆர்வத்துடன் வந்து ஓட்டுப்போட்ட வாக்காளர்கள் + "||" + 84.33 per cent of the Aravawakuri constituency has been voting with voter turnout and voting

