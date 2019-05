மாவட்ட செய்திகள்

திருவேங்கடம் அருகேஅனுமதியின்றி செயல்பட்ட பட்டாசு ஆலைக்கு ‘சீல்’ வைப்பு + "||" + Near Thiruvenkadam 'Seal' deposit to the crackers plant without permission

திருவேங்கடம் அருகேஅனுமதியின்றி செயல்பட்ட பட்டாசு ஆலைக்கு ‘சீல்’ வைப்பு