மாவட்ட செய்திகள்

பளுகல் அருகே பரிதாபம் மோட்டார் சைக்கிள்கள் நேருக்கு நேர் மோதல்; 2 பேர் பலி மற்றொருவருக்கு தீவிர சிகிச்சை + "||" + Positive confrontation with awful motor motorcycles near Balugal; 2 people are seriously treated for another

பளுகல் அருகே பரிதாபம் மோட்டார் சைக்கிள்கள் நேருக்கு நேர் மோதல்; 2 பேர் பலி மற்றொருவருக்கு தீவிர சிகிச்சை