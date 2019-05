மாவட்ட செய்திகள்

திருவள்ளூர் அருகே அடிப்படை வசதி இல்லாமல் அவதியுறும் இருளர் இன மக்கள் குடிநீர் பிரச்சினையை தீர்க்க கோரிக்கை + "||" + Without basic facilities Dark people Request to solve the problem of drinking water

திருவள்ளூர் அருகே அடிப்படை வசதி இல்லாமல் அவதியுறும் இருளர் இன மக்கள் குடிநீர் பிரச்சினையை தீர்க்க கோரிக்கை