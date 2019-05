மாவட்ட செய்திகள்

தர்மபுரி நாடாளுமன்றம், சட்டமன்ற இடைத்தேர்தல்களில்வாக்கு எண்ணும் பணியில் 500 அலுவலர்கள் ஈடுபடுகிறார்கள்கலெக்டர் மலர்விழி தகவல் + "||" + Dharmapuri parliament, assembly elections 500 officers are engaged in the vote count Collector malarvili Information

தர்மபுரி நாடாளுமன்றம், சட்டமன்ற இடைத்தேர்தல்களில்வாக்கு எண்ணும் பணியில் 500 அலுவலர்கள் ஈடுபடுகிறார்கள்கலெக்டர் மலர்விழி தகவல்