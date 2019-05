மாவட்ட செய்திகள்

கோவில் திருவிழாவின் போதுதேனீக்கள் கொட்டியதில் குழந்தைகள் உள்பட 50 பேர் காயம் + "||" + During the temple festival More than 50 people, including children, were injured

