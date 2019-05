மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சி நாடாளுமன்ற தொகுதிக்கான வாக்கு எண்ணும் அறைகள், 96 ‘வெப்’ கேமராக்கள் மூலம் கண்காணிப்பு + "||" + Voting numbers for the Trichy parliamentary constituency and the surveillance by 96 'web' cameras

திருச்சி நாடாளுமன்ற தொகுதிக்கான வாக்கு எண்ணும் அறைகள், 96 ‘வெப்’ கேமராக்கள் மூலம் கண்காணிப்பு