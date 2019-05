மாவட்ட செய்திகள்

செல்போன் வாங்கி தராததால் மாணவன் தற்கொலை திருவட்டார் அருகே பரிதாபம் + "||" + The student is suicidal at Thiruvattar because the cellphone is not bought

செல்போன் வாங்கி தராததால் மாணவன் தற்கொலை திருவட்டார் அருகே பரிதாபம்