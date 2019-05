மாவட்ட செய்திகள்

கருத்துக்கணிப்புகள் உண்மை, பிரதமர் மோடி தலைமையில் மத்தியில் மீண்டும் ஆட்சி அமையும் - சத்தீஷ்கர் முன்னாள் முதல்-மந்திரி பேட்டி + "||" + In the middle of Prime Minister Modi's leadership Will rule again

கருத்துக்கணிப்புகள் உண்மை, பிரதமர் மோடி தலைமையில் மத்தியில் மீண்டும் ஆட்சி அமையும் - சத்தீஷ்கர் முன்னாள் முதல்-மந்திரி பேட்டி