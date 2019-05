மாவட்ட செய்திகள்

அதானியில் முழு அடைப்பு போராட்டம் : பஸ், ஆட்டோக்கள் ஓடவில்லை-இயல்பு வாழ்க்கை பாதிப்பு + "||" + Full blockade in Adani: bus, autos do not run-normal life impact

அதானியில் முழு அடைப்பு போராட்டம் : பஸ், ஆட்டோக்கள் ஓடவில்லை-இயல்பு வாழ்க்கை பாதிப்பு