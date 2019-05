மாவட்ட செய்திகள்

நினைவு நாள் அனுசரிப்பு ராஜீவ்காந்தி சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை வன்முறை எதிர்ப்பு உறுதிமொழி ஏற்பு + "||" + Memorial Day is adjustable The Rajiv Gandhi statue Garlands of honor

நினைவு நாள் அனுசரிப்பு ராஜீவ்காந்தி சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை வன்முறை எதிர்ப்பு உறுதிமொழி ஏற்பு