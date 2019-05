மாவட்ட செய்திகள்

சிதம்பரம் நாடாளுமன்ற தொகுதி வாக்கு எண்ணும் மையத்தில் 500-க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் குவிப்பு + "||" + More than 500 policemen are concentrated in the Chidambaram parliamentary vote count center

சிதம்பரம் நாடாளுமன்ற தொகுதி வாக்கு எண்ணும் மையத்தில் 500-க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் குவிப்பு