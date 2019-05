மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்தில் இந்த ஆண்டில் இதுவரைபோக்குவரத்து விதிமீறல் குறித்து 67,225 வழக்குகள் பதிவு1,500 பேரின் ஓட்டுனர் உரிமம் தற்காலிகமாக ரத்து + "||" + In the district this year so far 67,225 cases of traffic violations are registered 1,500 driving license temporarily canceled

மாவட்டத்தில் இந்த ஆண்டில் இதுவரைபோக்குவரத்து விதிமீறல் குறித்து 67,225 வழக்குகள் பதிவு1,500 பேரின் ஓட்டுனர் உரிமம் தற்காலிகமாக ரத்து