மாவட்ட செய்திகள்

ஓமலூர் அருகே பயங்கரம்:சடங்கில் ஏற்பட்ட தகராறில் கட்டிட தொழிலாளி கொலைதங்கை கணவர் உள்பட 2 பேருக்கு வலைவீச்சு + "||" + Terror near Omalur: The building worker killed in a dispute in the ritual 2 people, including her husband's husband

ஓமலூர் அருகே பயங்கரம்:சடங்கில் ஏற்பட்ட தகராறில் கட்டிட தொழிலாளி கொலைதங்கை கணவர் உள்பட 2 பேருக்கு வலைவீச்சு