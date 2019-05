மாவட்ட செய்திகள்

பரமக்குடி சட்டமன்ற தொகுதி இடைத்தேர்தல், 16 சுற்றுகள் முடிவில் அ.தி.மு.க. 12,376 வாக்குகள் முன்னிலை + "||" + At the end of the 16 rounds ADMK 12,376 votes were cast

