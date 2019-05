மாவட்ட செய்திகள்

1344-வது பிறந்தநாளையொட்டி பேரரசர் பெரும்பிடுகு முத்தரையர் சிலைக்கு அரசு சார்பில் மரியாதை + "||" + Emperor of the 1344th birthday Majority of the Mutareira statue is respected on behalf of the government

1344-வது பிறந்தநாளையொட்டி பேரரசர் பெரும்பிடுகு முத்தரையர் சிலைக்கு அரசு சார்பில் மரியாதை