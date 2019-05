மாவட்ட செய்திகள்

கல்வி-அரசு வேலைவாய்ப்புகளில் இடஒதுக்கீட்டுக்கான சான்றுகள் பெற விண்ணப்பிக்கலாம்கலெக்டர் உமா மகேஸ்வரி தகவல் + "||" + You can apply for the reservation for reservation in education and government employment Collector Uma Maheswary Information

கல்வி-அரசு வேலைவாய்ப்புகளில் இடஒதுக்கீட்டுக்கான சான்றுகள் பெற விண்ணப்பிக்கலாம்கலெக்டர் உமா மகேஸ்வரி தகவல்