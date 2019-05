மாவட்ட செய்திகள்

ஓட்டு எண்ணிக்கை முடிந்ததை தொடர்ந்து வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் மீண்டும் தாசில்தார் அலுவலகங்களுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டன + "||" + Following the completion of the vote count The voting machines were again taken to Tasildar offices

ஓட்டு எண்ணிக்கை முடிந்ததை தொடர்ந்து வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் மீண்டும் தாசில்தார் அலுவலகங்களுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டன