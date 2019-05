மாவட்ட செய்திகள்

தேர்தலில் வெற்றி பெற்றதன் மூலம் மாநில அந்தஸ்துபெற கடும் முயற்சி எடுக்கவேண்டும் வைத்திலிங்கத்துக்கு மக்கள் நீதி மய்யம் வேண்டுகோள் + "||" + To win the election, you should try to get state status People are justice Request

