மாவட்ட செய்திகள்

திட்டச்சேரி-ப.கொந்தகை மெயின் சாலையில், குழாய் உடைந்து வீணாகும் குடிநீர் - அதிகாரிகள் கவனிப்பார்களா? + "||" + SPECTURE - P.Congantha On the Main Road, The tube is broken Waste Water

திட்டச்சேரி-ப.கொந்தகை மெயின் சாலையில், குழாய் உடைந்து வீணாகும் குடிநீர் - அதிகாரிகள் கவனிப்பார்களா?